RSI taglia 15 posti di lavoro a tempo pieno

(Keystone-ATS) Nell’ambito di misure di riduzione dei costi, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI taglia 15 posti di lavoro a tempo pieno, 10 dei quali potranno essere assorbiti grazie alle fluttuazioni naturali e a pensionamenti anticipati con piano sociale.

Lo ha comunicato oggi l’azienda. Il numero massimo di licenziamenti sarà di cinque persone, viene sottolineato nella nota, aggiungendo che “i risparmi toccano ogni settore dell’azienda, e i settori direttamente coinvolti verranno informati nei tempi più brevi possibili”.

Dal 2025 la parte del canone attribuita alla SSR non sarà più pienamente adeguata al carovita e, considerando anche la continua diminuzione degli introiti commerciali, la SSR dovrà risparmiare 50 milioni di franchi e, presumibilmente, 65 milioni nel 2026. Per la RSI questo significa l’esigenza di un risparmio di 5 milioni di franchi per il prossimo anno e probabilmente di oltre 10 milioni per il 2026, viene indicato nella nota.