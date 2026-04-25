Sala, su intitolazione Malpensa a Berlusconi non faremo più ricorso

Keystone-SDA

Non ci saranno più ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

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(Keystone-ATS) Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha bocciato il ricorso del Comune di Milano e di altri Comuni e ora “non faremo niente”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sarà un nuovo ricorso.

“A questo punto verrà intitolato a Berlusconi. Noi abbiamo fatto quello che ci sembrava giusto”, ha sottolineato.

“Voglio precisare che la nostra azione non era tanto stata indirizzata da una riflessione politica relativa a chi era Berlusconi – ha detto Sala a margine di una deposizione delle corone per il 25 aprile – , ma c’è una cosa che secondo me è difficile da accettare. Il nome di Berlusconi, legittimamente, appare ancora nel simbolo di un partito politico. Per cui noi dedichiamo un aeroporto che è di tutti a un partito di fatto, e questo io mi permetto solo di dire che non lo trovo corretto”.

“Detto ciò, la giustizia va rispettata senza se e senza ma – ha concluso – e per cui non faremo nient’altro”.