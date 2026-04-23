Salt aumenta i prezzi degli abbonamenti di telefonia mobile

Keystone-SDA

Salt annuncia un aumento tariffario per alcuni abbonamenti di telefonia mobile a partire dal primo giugno: la maggiorazione sarà compresa tra 1 e 2 franchi al mese, a seconda del piano scelto.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incremento riguarda esclusivamente gli abbonamenti con sola SIM, ha indicato oggi l’operatore sul suo sito web. Le tariffe dei pacchetti con dispositivo incluso e delle offerte prepagate rimangono invariate. I clienti interessati saranno informati direttamente. Con i fondi aggiuntivi l’azienda intende finanziare investimenti nella rete di telecomunicazioni e nei servizi offerti.

Contestualmente, Salt ha annunciato un ampliamento dell’offerta roaming, rispondendo così alle critiche ricevute in passato. A partire da giugno la cosiddetta “Roaming Zone Europe” includerà l’intera Unione Europea, con l’aggiunta di paesi come Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania e Slovenia. Viene inoltre esteso il roaming mondiale: i clienti con abbonamenti privi di servizi di roaming dati o voce potranno scegliere tra pacchetti della durata di una settimana, un mese o un anno.

Salt aveva già aumentato i prezzi un anno fa e anche i concorrenti si sono mossi nella stessa direzione: nel corso dell’ultimo anno sono rincarati gli abbonamenti di Sunrise, Yallo e Wingo. A inizio aprile di quest’anno è stato il leader del settore, Swisscom, a effettuare il suo primo aumento su larga scala.