Sanguinerola eletta pesce dell’anno 2026

Keystone-SDA

La Federazione Svizzera di Pesca (FSP) ha eletto la sanguinerola pesce dell'anno 2026. Molto diffusa in Svizzera - la si trova in gran numero in alcuni laghi di montagna - è tuttavia scomparsa da molti corsi d'acqua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il motivo di questa sparizione è dovuto al fatto che contrariamente a quanto si pensasse in passato non esiste una sola specie di sanguinella, ma almeno quattro diverse con differenti esigenze a livello di habitat, indica la FSP in un comunicato odierno.

Nei laghi di montagna la sanguinerola può essere osservata facilmente in branco: il pesce di colore bruno è molto apprezzato dai pescatori in quanto costituisce un’importante fonte di cibo per i pesci predatori come le trote o i lucci.

La FSP sottolinea che secondo le conoscenze attuali, le quattro specie di questo piccolo pesce che vivono in Svizzera sono la sanguinerola italiana, francese, del Danubio e di lago. Come detto ognuna di esse è adatta a un habitat specifico, dal ruscello di sorgente al grande lago prealpino.

Questa distinzione non è stata fatta per lungo tempo: “Specie che non conosciamo ancora rischiano di scomparire perché non ne comprendiamo le esigenze e non siamo quindi in grado di proteggerle adeguatamente!”, scrive la FSP.

