Sciopero presso AAS, nessuna cancellazione di voli

Lo sciopero è previsto per le 14.00 di venerdì. Keystone-SDA

I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso lo scalo di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Finora però nessun volo è stato cancellato.

(Keystone-ATS) La situazione è tranquilla, ha indicato l’ufficio stampa dell’aeroporto zurighese all’agenzia Keystone-ATS. La maggior parte dei voli è stata gestita da altri fornitori di servizi di assistenza a terra. Si sono verificati soltanto alcuni ritardi. Come sempre in questi casi, i passeggeri sono stati informati dalle loro rispettive compagnie aeree sullo stato del loro volo.

Il personale di terra di AAS ha scioperato perché l’azienda intende cessare l’attività a Zurigo. Lo protesta, che è iniziata alle 14:00, durerà fino alla fine dell’esercizio. In questo lasso di tempo, AAS avrebbe gestito 2000 dei 55’000 passeggeri in partenza o 35 dei 750 movimenti aerei, ha comunicato l’aeroporto di Zurigo. AAS rappresenta circa il 7% dei servizi di assistenza a terra a Zurigo.

Secondo l’aeroporto, AAS fornisce assistenza a terra, tra l’altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation.

Oltre 200 dipendenti interessati

Il personale di AAS ha avviato una procedura di consultazione più di due settimane fa dopo che l’azienda ha annunciato di voler cessare l’attività a Zurigo, ha precisato il sindacato dei servizi pubblici SSP-VPOD. Oltre 200 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Secondo il sindacato, AAS ha finora rifiutato di negoziare un piano sociale equo.

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, AAS Zurigo smentisce queste dichiarazioni. “Non è vero che AAS si rifiuti di negoziare un piano sociale”.

La società di servizi di assistenza a terra sta attualmente esaminando numerose proposte formulate dai dipendenti AAS nell’ambito della procedura di consultazione, al fine di evitare possibili licenziamenti o di ridurne al minimo il numero. Una volta concluso questo processo, e qualora dovessero verificarsi dei licenziamenti, AAS valuterà anche la proposta di SSP-VPOD relativa al piano sociale. Questo è quanto è sempre stato comunicato al sindacato, viene precisato.