Democrazia diretta in Svizzera
Scuola reclute invernale per quasi 13 mila giovani

È cominciata oggi sotto un cielo plumbeo la scuola reclute invernale - durata 18 settimane - per 12'484 uomini e 220 donne. Visto il contesto geopolitico, l'istruzione, già orientata alla difesa, verrà rafforzata in tal senso, stando a una nota governativa odierna.

(Keystone-ATS) In veste di quadri, si occuperanno dell’istruzione delle reclute durante le prossime 18 settimane 2571 uomini e 157 donne. Con 377 donne su un totale complessivo di 15’432 reclute e quadri, la quota di donne impegnate nelle scuole reclute in corso è pari al 2,4% per cento. Prestano il loro servizio secondo il modello della ferma continuata 1534 militari.

