Segretaria di Stato Hirayama in Florida per partenza razzo Musk

Keystone-SDA

La Segretaria di Stato alla ricerca e innovazione, Martina Hirayama, sarà lunedì in Florida per assistere al lancio di un razzo di Elon Musk. Il veicolo dovrà trasportare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) anche strumenti realizzati in Svizzera.

(Keystone-ATS) In particolare, sul veicolo è stato caricato l’ACES (Atomic Clock Ensemble in Space). Si tratta di un orologio atomico che invia diversi segnali. Uno strumento è stato sviluppato e costruito in Svizzera, ha spiegato a Keystone-ATS il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

L’obiettivo della missione è comparare i dati temporali nello spazio e sulla Terra e di trarre nuove conoscenze nel campo della fisica. Il DEFR ha precisato, confermando una notizia pubblicata dalla “Sonntagszeitung”, che scopo della visita di Hirayama non ha nulla a che vedere col ruolo che svolge Elon Musk come consigliere del presidente Donald Trump.

Hirayama approfitterà invece della sua presenza negli Usa per incontrare collaboratori della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).