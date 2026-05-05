Separatisti Alberta presentano firme per indipendenza dal Canada

Keystone-SDA

I separatisti dell'Alberta hanno consegnato oltre 300'000 firme per imporre un referendum sull'indipendenza di questa provincia canadese ricca di petrolio.

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(Keystone-ATS) “Non siamo come il resto del Canada”, ha dichiarato il leader del movimento Mitch Sylvestre. “Siamo conservatori al cento per cento e siamo governati dai liberal che stanno cercando di soffocare la nostra industria”, ha aggiunto riferendosi al redditizio settore petrolifero.

Il fronte indipendentista di questa provincia occidentale, che conta cinque milioni di abitanti, ha operato ai margini per decenni, tuttavia negli ultimi mesi il movimento ha guadagnato slancio ed è ora più vicino che mai a ottenere l’indizione di un voto. I sondaggi attribuiscono ai separatisti un sostegno di circa il 30%.

L’ex vicepremier dell’Alberta e attivista del fronte federalista Thomas Lukaszuk ha definito l’iniziativa “una forma di tradimento”. I separatisti hanno ricevuto un impulso dalla premier di destra Danielle Smith, che ha cercato di stringere legami più stretti con Donald Trump. Anche il tacito sostegno giunto da Washington, inclusi diversi incontri presso il dipartimento di Stato, ha contribuito alla causa. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha suscitato l’indignazione dei canadesi a gennaio, quando ha affermato che l’Alberta e gli Stati Uniti sarebbero stati “partner naturali”.