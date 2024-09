Seul: la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Corea del Nord ha lanciato un “missile balistico non identificato”, per la seconda volta in una settimana. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti militari di Seul.

Lo Stato maggiore interforze (Jcs) della Corea del Sud specifica che Pyongyang ha sparato stamattina una salva di missili a corto raggio. “In vista per ulteriori lanci, il nostro esercito ha rafforzato il monitoraggio e la vigilanza condividendo attentamente le informazioni” con gli alleati di Giappone e Stati Uniti, aggiunge il Jcs.

Anche Tokyo ha confermato il lancio. La guardia costiera nipponica ha affermato che un missile è già ammarato. “Imbarcazioni, prestate attenzione alle informazioni che vi giungono e se individuate oggetti caduti non avvicinatevi ma segnalatelo” alle autorità”, ha affermato.

Giovedì scorso la Corea del Nord ha lanciato quelli che Seul ha descritto come missili balistici multipli a corto raggio nelle acque a est della penisola coreana, il primo importante test balistico di Pyongyang dall’inizio di luglio. I media statali nordcoreani hanno in seguito affermato che si era trattato del test di un “nuovo tipo di lanciarazzi multiplo da 600 mm” supervisionato dal leader supremo Kim Jong-un.