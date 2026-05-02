Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady Gaga

Keystone-SDA

Rio de Janeiro si prepara a una notte da record: il megashow gratuito di Shakira a Copacabana potrebbe segnare il picco di pubblico e impatto economico tra i concerti organizzati per l'ormai tradizionale evento di maggio sulla spiaggia "Tutti a Rio".

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(Keystone-ATS) Nella città simbolo del Brasile, tra l’oceano e il profilo iconico del Pan di Zucchero, sono attese oltre 2 milioni di persone, numeri che puntano a superare quelli registrati da Madonna nel 2024 (1,6 milioni) e da Lady Gaga nel 2025 (circa 2 milioni).

Già dal mattino migliaia di fan affollano la spiaggia, sotto il cocente sole carioca, in attesa della star colombiana, artista globale e simbolo di una generazione di icone femminili che guidano il pop mondiale. La febbre da ‘Loba’ (lupa), soprannome dell’artista legato al suo celebre brano, contagia la città: spuntano ovunque gadget e t-shirt con il volto di Shakira e la scritta “Lobacabana”, già prese d’assalto dai fan.

Il concerto, previsto in serata, è il più grande della carriera di Shakira. Il palco, il più imponente mai allestito, copre circa 1500 metri quadrati, con maxi schermi Led e una passerella di 25 metri verso il pubblico. Secondo uno studio del municipio, l’evento potrebbe generare circa 130 milioni di euro di consumi, più dei 78 milioni legati alla partecipazione di Madonna e dei 100 milioni di Lady Gaga. Il comune ha investito circa 3,4 milioni, a cui si aggiungono fondi privati. L’impatto riguarda turismo, trasporti, commercio e ospitalità.

Imponente anche la macchina organizzativa: previsti blocchi del traffico, trasporto pubblico potenziato e metro attiva 24 ore, con biglietti dedicati per raggiungere e lasciare l’area del concerto. Sul fronte sicurezza, le autorità hanno dispiegato quasi 8000 agenti, che controlleranno gli accessi attraverso i 18 varchi e monitoreranno l’evento anche con droni e sistemi di riconoscimento facciale.

Copacabana torna al centro della scena globale, tra musica, economia e grandi numeri, confermando il modello dei megaconcerti come leva strategica per la città.