Si aggrappa a un treno ad alta velocità in Austria, salvato

Un uomo è sceso da un treno ad alta velocità in Austria per fumare una sigaretta, poi, quando il treno è partito, si è aggrappato alla porta esterna ed è stato trascinato per alcuni metri, restando miracolosamente illeso.

(Keystone-ATS) Lo ha riferito il portavoce delle Ferrovie austriache Herbert Hofer, citato dal Guardian. L’uomo si è aggrappato alla parte esterna del treno a St. Pölten, a ovest di Vienna, nella tarda serata di sabato, ha dichiarato Hofer, ed è stato poi tratto a bordo dopo una frenata di emergenza.

“È irresponsabile, questo genere di cose di solito finisce con la morte di qualcuno”, ha detto Hofer. “E non stai solo mettendo in pericolo te stesso, se finisci sotto il treno ci sono soccorritori, polizia e vigili del fuoco che intervengono.”

Il treno Railjet era in viaggio da Zurigo a Vienna ed era partito da St. Pölten in orario. A causa dell’inconveniente, è arrivato nella capitale austriaca con sette minuti di ritardo, ha precisato Hofer.

I treni Railjet hanno una velocità massima di 230 km/h, ma non si sa a quale velocità si muovesse il treno mentre l’uomo era aggrappato. Citando un passeggero a bordo, il tabloid austriaco Heute ha affermato che l’uomo è saltato nello spazio tra due carrozze dopo che il treno aveva cominciato la sua corsa e ha iniziato a bussare ai finestrini per attirare l’attenzione, costringendo il capotreno ad attivare il freno di emergenza prima che il personale lo facesse salire.

A gennaio, un ungherese di 40 anni è sopravvissuto aggrappato a un treno tedesco ad alta velocità per 32 km, anche lui per fumare una sigaretta.

