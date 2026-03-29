Si arena per terza volta nel Mar Baltico balena che si era liberata

Keystone-SDA

Una megattera in difficoltà nelle acque poco profonde al largo della costa settentrionale tedesca del Mar Baltico si è arenata per la terza volta. Lo hanno dichiarato oggi gli esperti, poche ore dopo essersi liberata da un banco di sabbia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mammifero, lungo 13,5 metri, è stato avvistato per la prima volta nelle prime ore di lunedì su un banco di sabbia vicino alla città di Lubecca. È riuscita a liberarsi venerdì grazie a una scavatrice meccanica che ha creato una via di fuga. Tuttavia, si è trovata di nuovo in difficoltà dopo aver nuotato più a est.

Dopo essere sfuggita a un secondo banco di sabbia nella tarda serata di sabato vicino a Wismar, oggi si è arenata di nuovo. “La prognosi nel complesso non sembra buona”, ha spiegato ai giornalisti il biologo marino Burkard Baschek dopo aver effettuato una valutazione sul posto. Gli scienziati affermano che la frequenza respiratoria della balena si è ridotta e che non mostra più reazioni alle imbarcazioni vicine.