Sika acquisisce fabbricante di colle e mastici Akkim

Keystone-SDA

Sika ha annunciato l'acquisizione di Akkim, fabbricante di colle e mastici per il settore edile, con sede in Turchia. L'importo della transazione, la cui finalizzazione è prevista nel terzo trimestre, non è stato rivelato.

(Keystone-ATS) Nel 2025, Akkim ha realizzato un fatturato di 220 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno di Sika. Con due siti di produzione, uno in Turchia e uno in Romania, e con capacità in aumento, la società serve l’Europa dell’est, l’Asia centrale, il Medio Oriente e l’Africa.

L’acquisizione rafforza il posizionamento del gruppo elvetico nel settore di colle e mastici, oltre a permettere di ampliare la presenza geografica, viene sottolineato nella nota. L’operazione sottostà all’approvazione delle autorità competenti.