Silvan Wildhaber sarà nuovo presidente di economiesuisse

Keystone-SDA

L'imprenditore Silvan Wildhaber è stato proposto dal comitato direttivo quale nuovo presidente di economiesuisse. La sua elezione sarà effettiva a marzo, in occasione della prossima riunione dell'organo decisionale, e la sua entrata in carica è prevista per settembre.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo sei anni al vertice della Federazione delle imprese svizzere, Christoph Mäder ha deciso di lasciare la presidenza a fine mandato, fissato a settembre, ricorda economiesuisse in una nota diramata in mattinata.

Ieri il comitato direttivo ha esaminato la proposta della commissione di selezione appositamente istituita e raccomanda all’unanimità di eleggere il 48enne Wildhaber, che prenderà le redini a metà settembre in occasione della Giornata dell’economia, viene precisato.

Laureatosi in economia aziendale presso l’Università di San Gallo (HSG), Wildhaber è attuale CEO di Filtex AG, impresa a conduzione familiare fondata nel 1919 che vanta esportazioni di tessuti e ricami in tutto il mondo. Padre di due figli, vive nella città di Zurigo e nel 2021 è stato eletto anche membro del comitato dell’Unione svizzera degli imprenditori (USI).

“Sono estremamente lieto della fiducia che il comitato direttivo di economiesuisse ripone in me”, afferma Wildhaber, citato nella nota. “Desidero rendere comprensibili le istanze politiche delle imprese elvetiche e dei loro dipendenti e conquistare il sostegno della popolazione Svizzera per questa causa”, precisa il 48enne. “Essendo un imprenditore so che solo uniti possiamo avanzare. Perciò ritengo importante costruire ponti e far progredire insieme la Svizzera”.