Sindacati e datori di lavoro contenti per compromesso salari

Keystone-SDA

Sindacati e datori di lavoro sono generalmente soddisfatti delle misure concordate tra le parti sociali e i Cantoni per proteggere i salari nell'ambito degli accordi Svizzera-UE, delle quali ha preso atto oggi il Governo. Tuttavia, si attendono azioni più concrete.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il Consiglio federale ha ufficialmente riconosciuto che gli accordi Svizzera-UE indeboliscono la protezione dei salari in Svizzera, ha dichiarato Pierre-Yves Maillard all’agenzia Keystone-ATS. Il presidente dell’USS ha accolto con favore quello che definisce “un primo passo”, ma ha affermato che resta ancora da fare il lavoro concreto. “Finora il Governo aveva trattato questo problema con molta distanza”, ha aggiunto.

Dopo che i Cantoni e le parti sociali si sono messi d’accordo su tutta una serie di misure per tutelare i lavoratori dal dumping sociale e salariale, l’esecutivo ha proposto oggi ulteriori provvedimenti. “Finora il governo aveva trattato questo problema con molta distanza”, ha aggiunto.

Dal canto suo, Unia ha accolto favorevolmente quello che ha qualificato come “un consenso minimo”, che tuttavia deve ancora essere messo in pratica. A suo avviso, è necessario “chiarire” una serie di questioni in sospeso. Il sindacato non intende dare una valutazione definitiva del dossier fino a quando non saranno presentate proposte concrete, cosa che il Consiglio federale prevede per la fine di marzo.

“Negoziati difficili in vista”

Anche Travail.Suisse ha accolto con favore i “passi positivi nella giusta direzione”, ma a suo avviso sarebbe “prematuro parlare di una svolta”. L’associazione dei lavoratori ha avvertito che nelle prossime settimane si svolgeranno “negoziati difficili” sull’esatta attuazione delle misure.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno reagito positivamente al compromesso win-win sui salari nel quadro degli accordi Svizzera-UE. “Sono state trovate soluzioni per garantire la protezione dei salari senza limitare la flessibilità del mercato del lavoro”, ha dichiarato l’Unione svizzera degli imprenditori (USI). “I datori di lavoro si dichiarano in linea di principio favorevoli alle fasi successive”, ha indicato l’USI in una nota.

L’USI ha espresso tuttavia riserve sulle norme relative ai contratti collettivi di lavoro (CCL). In linea di principio, si è detta disposta a contribuire a trovare soluzioni quando si tratta di misure per stabilizzare il numero di CCL di obbligatorietà generale o di permettere una proroga dei CCL esistenti. Per l’USI, è però fuori discussione la semplificazione della conclusione di nuovi contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

Diverse misure in tre settori

Le parti sociali e i Cantoni hanno concordato un pacchetto di misure in tre settori. L’obiettivo è di compensare gli effetti di indebolimento degli accordi, in particolare nel caso dei lavoratori europei che vengono distaccati in Svizzera entro 90 giorni.

Grazie a questi provvedimenti, le aziende svizzere che assegnano questi mandati potrebbero assumersi una maggiore responsabilità. Questo sarebbe un modo per evitare un livellamento verso il basso dei salari svizzeri, che è il principale timore dei sindacati.

Entro marzo, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dovrà definire i dettagli delle misure con le parti sociali e i Cantoni.