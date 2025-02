Situazione stabile per il Papa, stamattina nuove analisi

Keystone-SDA

La situazione di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma, al suo quattordicesimo giorno di ricovero, "è stabile rispetto a quanto comunicato ieri sera".

(Keystone-ATS) Il pontefice “si è svegliato, ha fatto colazione e segue la terapia, sta facendo anche altre analisi”, sulle cui conclusioni dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento medico nel pomeriggio. È quanto riferiscono fonti vaticane.

Non si è al corrente di altre visite ricevute dal Papa, che comunque “è al corrente di quello che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli”. Le fonti d’Oltretevere spiegano anche che è sempre sottoposto all’ossigenoterapia e che “sta in poltrona”. Il suo umore “resta buono”.