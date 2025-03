SO: oggi rinnovo del governo e del parlamento

Keystone-SDA

Nel cantone di Soletta si tengono oggi le elezioni per il rinnovo del governo e del parlamento.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tre dei cinque membri dell’esecutivo – Susanne Schaffner (PS), Peter Hodel (PLR) e Sandra Kolly (Centro) – si ricandidano, mentre non sollecitano un nuovo mandato Brigit Wyss (Verdi) e Remo Ankli (PLR). L’UDC, con la granconsigliera Sibylle Jeker, tenta di conquistare per la prima volta un seggio in Consiglio di Stato.

PLR e Verdi intendono difendere le loro “poltrone vacanti” rispettivamente con i granconsiglieri Marco Lupi e Daniel Urech. Mentre il PS – con Mathias Stricker – e il Centro – con Edgar Kupper – aspirano a ottenere un secondo seggio. Le elezioni per il Consiglio di Stato si svolgono secondo il sistema maggioritario.

I solettesi eleggono anche i 100 membri del parlamento. Attualmente la distribuzione dei seggi è la seguente: PLR, 22; UDC, 21; PS, 20; Centro, 20; Verdi, dieci; PVL, sei; e PEV, uno.