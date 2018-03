Sedici persone di nazionalità diverse sono state incriminate per aver smerciato durante quattro anni 1,5 tonnellate di hashish e circa 5 tonnellate di cannabis, hano fatto sapere giovedì le autorità zurighesi. Se l'hashish era di provenienza straniera, la metà della marijuana è risultata di produzione svizzera. Alla fine di settembre del 2008 gli inquirenti avevano già arrestato i produttori, due contadini turgoviesi. La polizia ha scoperto una delle piantagioni di marijuana al momento di visualizzare il domicilio di uno dei contadini su Google Earth. Lunga 150 metri e larga 50, la piantagione era nascosta in mezzo a un campo di mais.

Google Earth aiuta la polizia 29 gennaio 2009 - 18:30 La polizia zurighese ha smantellato un grande traffico di canapa. Buona parte della marijuana proveniva dalle piantagioni di due contadini. Una è stata scoperta grazie a Google Earth. Sedici persone di nazionalità diverse sono state incriminate per aver smerciato durante quattro anni 1,5 tonnellate di hashish e circa 5 tonnellate di cannabis, hano fatto sapere giovedì le autorità zurighesi. Se l'hashish era di provenienza straniera, la metà della marijuana è risultata di produzione svizzera. Alla fine di settembre del 2008 gli inquirenti avevano già arrestato i produttori, due contadini turgoviesi. La polizia ha scoperto una delle piantagioni di marijuana al momento di visualizzare il domicilio di uno dei contadini su Google Earth. Lunga 150 metri e larga 50, la piantagione era nascosta in mezzo a un campo di mais.