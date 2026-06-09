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Spagna, almeno 365 persone evacuate per un incendio in Andalusia

Keystone-SDA

Sono stati riattivati dall'alba di oggi i mezzi aerei impegnati nello spegnimento di un vasto incendio boschivo attivo da domenica sera nella zona di Los Turbios, nella provincia di Huelva, nella regione meridionale spagnola dell'Andalusia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) Il rogo ha costretto all’evacuazione preventiva di 365 persone tra residenti di abitazioni e fattorie della zona. Di queste, una trentina di persone è ospitata nel palazzetto comunale della località, informano i servizi di emergenza.

Sul terreno sono al lavoro oltre 250 vigili del fuoco e operatori del piano di emergenza per incendi forestali dell’Andalusia (Infoca), supportati da 13 autobotti e un bulldozer. Le fiamme, alimentate dai forti venti e dalla fitta vegetazione, hanno distrutto fino a 100 ettari di boscaglia l’ora, e ancora non sono sotto controllo, per cui resta attiva la fase di emergenza, segnala il 112.

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