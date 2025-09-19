Spagna: nuovi roghi in Galizia, attivi i militari

I servizi antincendio sono al lavoro per contenere due vasti roghi forestali in Galizia, regione nord-occidentale spagnola già duramente colpita dai fuochi ad agosto. Lo riferiscono le autorità locali.

A partire dal pomeriggio odierno, a tali attività antincendio collabora anche l'Unità militare per le emergenze (Ume), che ha attivato alcune squadre destinate alla base di Leon. Uno dei due roghi si è sviluppato all'interno del territorio comunale di O Bolo, in provincia di Ourense, bruciando già circa 120 ettari di terreno.

L’altro incendio è attivo vicino a Pantón (provincia di Lugo) e ha bruciato almeno 360 ettari di terreno. Nel corso del 2025, i fuochi hanno distrutto oltre 110’000 ettari in Galizia, secondo dati preliminari dell’amministrazione regionale: si tratta del peggior bilancio annuale per questo territorio da inizio XXI secolo.