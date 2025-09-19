Spagna: nuovi roghi in Galizia, attivi i militari

The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
I servizi antincendio sono al lavoro per contenere due vasti roghi forestali in Galizia, regione nord-occidentale spagnola già duramente colpita dai fuochi ad agosto. Lo riferiscono le autorità locali.

(Keystone-ATS) A partire dal pomeriggio odierno, a tali attività antincendio collabora anche l’Unità militare per le emergenze (Ume), che ha attivato alcune squadre destinate alla base di Leon. Uno dei due roghi si è sviluppato all’interno del territorio comunale di O Bolo, in provincia di Ourense, bruciando già circa 120 ettari di terreno.

L’altro incendio è attivo vicino a Pantón (provincia di Lugo) e ha bruciato almeno 360 ettari di terreno. Nel corso del 2025, i fuochi hanno distrutto oltre 110’000 ettari in Galizia, secondo dati preliminari dell’amministrazione regionale: si tratta del peggior bilancio annuale per questo territorio da inizio XXI secolo.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

