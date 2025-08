Spagna congela l’acquisto di caccia F-35 americani, media

Keystone-SDA

Il governo spagnolo avrebbe deciso di congelare un'operazione di acquisto di aerei militari statunitensi F-35 Lightning II - i controversi jet di cui anche la Svizzera ha acquistato 36 esemplari - con la volontà di dare priorità a opzioni legate all'industria europea.

(Keystone-ATS) Lo riporta il quotidiano “El País”, citando fonti governative. Secondo il giornale madrileno, nella legge di bilancio 2023 era stata stanziata una somma di oltre 6,2 miliardi di euro per sostituire caccia Harrier e alcuni F-18, considerati obsoleti. In tal senso, il Ministero della difesa iberico aveva avviato una “request for information” non vincolante per l’acquisto degli F-35, prodotti dalla statunitense Lockheed Martin. Tuttavia, ora il progetto sarebbe stato messo in un cassetto, in quanto mal si sposerebbe con la decisione di Madrid di spendere l’85% dei fondi per sicurezza e difesa nel contesto europeo.

A questo punto, segnala “El País”, la Marina spagnola si ritroverà per alcuni anni senza aerei imbarcati quando perderà i caccia Harrier nel 2030, fino a quando non avrà a disposizione una portaerei (progetto già avviato in fase preliminare), per cui sarebbero compatibili altri modelli di caccia come il Rafale francese.

Tra gli argomenti del governo spagnolo ci sono anche il fatto che gli USA impongono “severe restrizioni” nell’accesso alle tecnologie critiche dell’F-35, nonché gli alti costi di manutenzione correlati. Da parte sua, Lockheed Martin precisa che tali caccia per la Spagna sarebbero prodotti in Italia, e quindi sarebbero da considerare “europei”.

“El País” oggi riporta anche che Washington ha espresso “malessere” a Madrid per la decisione spagnola di acquistare dalla cinese Huawei un sistema di salvataggio di intercettazioni raccolte nell’ambito di inchieste giudiziarie: un contratto che, secondo il governo iberico, non comporta “rischi” per la sicurezza nazionale.