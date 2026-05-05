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Spagna prima al mondo per spiagge con Bandiere Blu, 677 nel 2026

Keystone-SDA

La Spagna si conferma leader mondiale per qualità delle spiagge: nel 2026 conquista 677 Bandiere Blu, 35 in più rispetto all'anno precedente e miglior risultato di sempre dall'avvio del programma, nel 1987.

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(Keystone-ATS) Il riconoscimento, assegnato per qualità delle acque, sicurezza, servizi e accessibilità, rafforza l’attrattiva turistica della penisola iberica.

A livello regionale, guida la classifica la Comunità Valenciana, con 151 spiagge premiate, seguita dall’Andalusia (143), Galizia (118) e Catalogna (101). Tra le altre regioni spiccano Canarie (52), Baleari e Murcia (33 ciascuna), Asturie (16) e Cantabria (11).

Secondo i dati diffusi dall’Adeac, promotrice del programma in Spagna, crescono anche i riconoscimenti per i porti turistici, che salgono a 111 (+9). Un risultato che conferma la centralità del Paese nel turismo balneare europeo, con standard ambientali elevati e un’offerta sempre più competitiva.

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