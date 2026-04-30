Sunrise: da agosto aumentano tariffe telefonia mobile e Internet

Keystone-SDA

Sunrise ha annunciato oggi che da agosto aumenterà i prezzi di tutti gli abbonamenti di telefonia mobile e Internet.

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(Keystone-ATS) Sono previsti incrementi di 1,50 franchi per ogni contratto principale di clienti privati e aziendali e di 75 centesimi per gli abbonamenti multipli o combinati.

Per gli abbonamenti dei marchi Yallo e Lebara gli aumenti varieranno tra 50 centesimi e 2 franchi al mese, a seconda del tipo di contratto, si legge in una nota odierna.

Gli adeguamenti dei prezzi si applicheranno sia agli abbonamenti esistenti che a quelli dei nuovi clienti. I privati e la clientela commerciale interessati saranno informati per iscritto, tramite la fattura, a partire dal 1° giugno.

Gli aumenti non interessano le offerte specifiche destinate alla clientela commerciale e le soluzioni B2B su misura, così come le offerte dei marchi secondari Swype e CHmobile, le offerte Sunrise Prepaid e Home Security, i servizi supplementari (opzioni) e i pagamenti rateali per i dispositivi (piani di pagamento).

Sunrise non è l’unica a percorrere questa strada: Swisscom ha ritoccato i prezzi al rialzo il 1° aprile, mentre Salt farà altrettanto con i prezzi di alcuni abbonamenti di telefonia mobile a partire dal 1° giugno.