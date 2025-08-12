Supercar senza assicurazione a Londra, oltre 70 sequestrate

The Swiss voice in the world since 1935
Oltre 70 supercar del valore complessivo di 7 milioni di sterline (8 milioni di euro), incluse due Lamborghini viola dello stesso modello, sono state sequestrate dalla polizia di Londra in un blitz contro i veicoli non in regola che circolano nei quartieri più ricchi.

(Keystone-ATS) Si tratta, spiegano i media britannici, di auto fatte arrivare dall’estero, soprattutto dai Paesi del Medio Oriente, per poi venir guidate dai loro proprietari nelle vie più esclusive della capitale ma prive di un’assicurazione valida.

Uno dei conducenti delle due Lamborghini finite sotto sequestro si trovava nel Regno Unito da sole due ore e aveva guidato per appena 15 minuti quando è stato fermato dagli agenti di Scotland Yard in collaborazione coi funzionari del Motor Insurers Bureau (Mib).

L’elenco di bolidi bloccati include Ferrari, Porsche e Mercedes, in un’operazione di polizia avviata dopo le molte polemiche per gli episodi di guida pericolosa ed eccesso di velocità imputati ai proprietari dei veicoli di lusso, oltre al rumore generato dai grossi motori delle supercar. Nel blitz della Met Police gli agenti hanno anche fatto diverse multe per guida senza una patente valida, uso del telefono cellulare al volante, e anche per veicoli non revisionati o con vetri oscurati illegalmente.

