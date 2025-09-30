Svezia-Finlandia, Kiev necessita di 130 miliardi in 2 anni

Keystone-SDA

"Il fabbisogno finanziario non coperto dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 è stimato in 130 miliardi di euro, per le esigenze di sostegno finanziario e militare: si prevede che un fabbisogno concreto si manifesterà nel secondo trimestre del 2026."

(Keystone-ATS) “È quindi urgente trovare finanziamenti sufficienti e prevedibili per l’Ucraina al fine di coprire il disavanzo di bilancio a medio termine per il 2026 e il 2027”. Lo scrivono in un documento Svezia e Finlandia alla vigilia del vertice Ue di Copenaghen, notando che serve “utilizzare il più possibile i beni russi immobilizzati”.