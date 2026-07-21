Swatch registra una forte crescita nel primo semestre
Swatch Group ha registrato una forte crescita del fatturato nel primo semestre del 2026, accompagnata da un aumento delle quote di mercato. La redditività operativa e l'utile netto sono invece in calo.
(Keystone-ATS) Nell’esercizio in esame, l’azienda guidata da Nick Hayek ha registrato un aumento del fatturato del 2%, attestandosi a 3,12 miliardi di franchi. La crescita organica è stata pari all’8,5%.
L’azienda orologiera di Bienne (BE) afferma di aver beneficiato di una dinamica positiva in tutti i segmenti di prezzo e in tutti i continenti, sostenuta dalla diversità del proprio portafoglio di marchi, dal lancio di nuovi prodotti e da una maggiore efficienza delle proprie attività di vendita al dettaglio.
A fronte dell’utile netto di 17 milioni registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, Swatch annuncia un risultato in calo, attestatosi a 16 milioni di franchi.
Nel 2025, il gruppo di proprietà della famiglia Hayek aveva visto il proprio utile netto crollare di quasi il 90% a 25 milioni di franchi, contro i 219 milioni del 2024. All’inizio dell’anno Hayek ha dichiarato di puntare a un risultato netto compreso tra 500 e 600 milioni, pur ammettendo che tale cifra potrebbe essere inferiore a causa delle tensioni geopolitiche.
In termini di redditività, il risultato operativo (EBIT) è sceso a 52 milioni, rispetto ai precedenti 68 milioni. Il margine corrispondente si è attestato all’1,7%, contro il 2,2% dell’esercizio precedente.
Questi risultati superano le previsioni degli analisti consultati dall’agenzia AWP per quanto riguarda il fatturato, che puntavano su ricavi pari a 3,07 miliardi e una crescita organica del 5,7%. Il risultato operativo, stimato a 131 milioni, è invece nettamente inferiore, così come il relativo margine, previsto al 4,3%, e l’utile netto, stimato a 95 milioni.
Un’accelerazione delle vendite globali, osservata a maggio e giugno e poi confermata a luglio, ha consentito un migliore utilizzo delle capacità produttive, fa sapere Swatch. Per il secondo semestre, il gruppo prevede un’ulteriore marcata crescita del fatturato e un netto miglioramento della redditività, reso possibile dal deliberato mantenimento dei posti di lavoro nella produzione e dalla verticalizzazione del proprio apparato industriale.