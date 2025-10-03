The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Swiss pensa a equipaggi indiani, prendono meno di 1000 franchi

aereo swiss in volo
Swiss perde un po' della sua identità elvetica. Keystone-SDA

Swiss sta valutando l'impiego di assistenti di volo indiani sui collegamenti per la città canadese di Montréal, con l'obiettivo di ridurre i costi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I loro stipendi ammontano infatti a 580-950 franchi al mese, riportano oggi i giornali di CH Media, citando fonti all’interno della compagnia.

“Stiamo valutando costantemente diverse opzioni per impiegare al meglio il nostro personale di cabina”, ha dichiarato un portavoce del vettore ai quotidiani, sottolineando però come non sia stata presa finora alcuna decisione definitiva.

La filiale di Lufthansa utilizza già circa 230 cosiddetti “International Cabin Crew Member” presso le basi in India, Thailandia, Cina e Giappone. Questi dipendenti indossano uniformi di Swiss ma, ad eccezione degli equipaggi nipponici, non hanno un contratto collettivo di lavoro e guadagnano significativamente meno dei loro colleghi svizzeri.

Secondo la compagnia, i salari in India variano tra le 65’000 e le 106’000 rupie, equivalenti a circa 580-950 franchi al mese. A titolo di confronto, nella Confederazione lo stipendio iniziale per gli equipaggi è di poco superiore ai 3800 franchi.

Il vettore giustifica l’impiego di personale dall’estero su determinate rotte con motivazioni linguistiche e culturali. Inoltre, ciò è regolamentato e contingentato dal contratto collettivo con il sindacato Kapers, ha spiegato l’addetto stampa.

Kapers ha però duramente criticato tale pratica, definendola un “classico esempio di dumping salariale”. Il sindacato ha annunciato che intende negoziare migliori condizioni di lavoro con la compagnia entro la fine dell’anno.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR