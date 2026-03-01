Swiss prolunga sospensione voli per Tel Aviv e Dubai

Keystone-SDA

A causa della situazione tesa in Medio Oriente, Swiss ha prolungato la sospensione dei voli verso Dubai e Tel Aviv. I collegamenti per Dubai sono cancellati fino a mercoledì 4 marzo compreso, quelli per Tel Aviv fino a domenica 8 marzo compreso.

(Keystone-ATS) La sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri ha la massima priorità, ha indicato la compagnia aerea in un comunicato odierno motivando la decisione. L’azienda continua a monitorare attentamente la situazione ed è in contatto con le autorità competenti.

Le misure riguardano anche le rotte: fino al 4 marzo, gli aerei di Swiss non utilizzeranno lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti. Fino all’8 marzo, la compagnia eviterà inoltre gli spazi aerei di Israele, Libano, Giordania, Iraq, Iran, Kuwait e Bahrein.

Già ieri Swiss, seguendo le decisioni della case madre Lufthansa, aveva sospeso i voli per Tel Aviv fino al 7 marzo in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran. A causa della chiusura di numerosi spazi aerei, tra cui quello iracheno, aveva cancellato anche i voli di sabato e domenica per Dubai.

I viaggiatori interessati possono ottenere una modifica gratuita del biglietto per una data successiva o il rimborso integrale.