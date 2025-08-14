The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Swiss Re: balzo dell’utile nel primo semestre

Keystone-SDA

Il colosso della riassicurazione Swiss Re ha registrato un calo dei ricavi ma un aumento della redditività nei primi sei mesi del 2025. Il gruppo zurighese conferma le sue precedenti prospettive finanziarie.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Gli incendi che hanno devastato Los Angeles (California, USA) all’inizio dell’anno non sembrano dunque aver avuto impatti sui risultati.

I ricavi derivanti dalle attività assicurative sono diminuiti del 6% a 20,95 miliardi di dollari (16,83 miliardi di franchi al cambio attuale), mentre l’utile netto è aumentato del 24% a 2,61 miliardi, precisa oggi Swiss Re in un comunicato.

Nel comparto danni (Property & Casualty Reinsurance, P&C Re), il combined ratio – ossia il rapporto tra i gli oneri dei sinistri e i premi incassati – è migliorato di 3,2 punti percentuali attestandosi all’81,1%, mentre l’utile netto è aumentato del 23% raggiungendo 1,22 miliardi. In questa divisione, Swiss Re è stata in grado di aumentare i premi del 2,3% durante il periodo di rinnovo dei contratti a giugno e luglio. Per quanto riguarda l’unità di riassicurazione vita (Life & Health Reinsurance, L&H Re), il gruppo ha registrato un utile netto in calo del 5%, a 839 milioni.

La direzione conferma che per l’esercizio in corso la prospettiva è un utile netto di circa 1,6 miliardi di dollari per L&H Re e di almeno 4,4 miliardi a livello di gruppo. Il combined ratio di P&C Re dovrebbe scendere sotto l’85%.

A più lungo termine, Swiss Re prevede un rendimento del capitale proprio superiore al 14%. Ha inoltre in programma di ridurre i costi di 300 milioni entro il 2027, mentre il dividendo dovrebbe aumentare del 7% “o più” all’anno nei prossimi tre anni.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
7 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR