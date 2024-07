Taiwan, affondato mercantile al largo della costa meridionale

(Keystone-ATS) Un mercantile battente bandiera della Tanzania è affondato al largo della costa meridionale di Taiwan, costringendo i nove membri dell’equipaggio della Birmania ad abbandonare la nave.

Lo ha riferito Hsiao Huan-chang, il capo dell’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco di Taipei, secondo cui i marinai risultano dispersi.

Un altro mercantile è stato chiamato per fornire immediata assistenza, ha aggiunto Hsiao, citato dai media locali, assicurando che “le autorità taiwanesi avrebbero inviato le unità di soccorso quando il tempo lo permetterà”, dato che l’isola continua a scontare l’impatto del passaggio del potente tifone Gaemi.

I marinai risultano come detto dispersi. Da un ultimo aggiornamento fornito dalle autorità dell’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco dell’isola, i marinari “sono caduti in mare e galleggiavano lì”.

Un mercantile taiwanese, in navigazione nelle vicinanze, è arrivato nell’area dell’incidente alle 8.35 locali (2.35 in Svizzera), trovando una visibilità “molto bassa” e “venti troppo forti”, rendendo anche impossibile l’invio di altre navi o elicotteri per i soccorsi al momento impossibile.

La notizia dell’affondamento della nave è arrivata dopo che il potente tifone Gaemi si è abbattuto su Taiwan mercoledì notte alla velocità massima del vento registrata in 190 chilometri all’ora. Gaemi è considerato come il tifone più forte che abbia colpito l’isola negli ultimi otto anni: finora ha causato un bilancio provvisorio di due vittime, inclusa una donna rimasta schiacciata da un pezzo di edificio cadutole addosso.