Tempesta Boris scatena il caos nell’Europa orientale e centrale

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) È salito a sette il numero dei morti a causa della tempesta Boris che sta colpendo l’Europa centrale e orientale con piogge torrenziali e inondazioni, in particolare in Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Austria.

Dopo i quattro morti di ieri, in Romania si conta oggi una quinta vittima ritrovata nella stessa regione degli altri, a Galati, hanno riferito i soccorritori. In Polonia una persona è annegata, mentre un pompiere è morto in Austria. Quattro i dispersi in Repubblica Ceca. Migliaia di persone sono state costrette a evacuare in tutta l’area.

“Il peggio non è ancora arrivato”, ha avvertito il premier della Repubblica Ceca, Petr Fiala. Alcuni corsi d’acqua, ha detto Fiala, hanno superato i livelli storici e alcune zone del Paese sono completamente isolate e sott’acqua.

Fiala, in una dichiarazione alla Tv Ct24 ha quindi fatto appello ai cittadini perché obbediscano alle istruzioni delle autorità competenti e ha avvertito che molti corsi d’acqua devono ancora raggiungere il picco, aggiungendo che il sistema di emergenza sta funzionando bene.

Durante la notte i livelli dei fiumi hanno continuato a salire. La situazione più drammatica riguarda la regione Moravia-Slesia e il nord della regione di Olomouc, dove sono state evacuate circa 3 mila persone. I fiumi in piena stanno causando problemi anche nella Boemia meridionale.

Tre persone sono disperse da ieri dopo che la loro auto è stata travolta da un fiume nella città di Lipova-Lazne, nel nord-est, e un uomo è stato travolto da un torrente nella regione di Uherske Hradiste (sud-est). A Praga stamane un uomo è stato salvato dall’annegamento dai vigili del fuoco dopo essere stato travolto dalla corrente della Vltava.