The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Terremoto 7.6 al largo del Giappone, allerta tsunami

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato un allerta tsunami.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell’arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa ad evacuare nonostante l’orario notturno e le temperature minime intorno allo zero.

A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull’intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR