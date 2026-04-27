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Terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito isola giapponese di Hokkaido

Keystone-SDA

Un potente terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese settentrionale di Hokkaido secondo quanto riportato dalle agenzie statunitensi e giapponesi.

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(Keystone-ATS) Il sisma si è verificato poco prima delle 5:30 ora locale (le 23:30 in Svizzera) nella parte meridionale di Hokkaido a una profondità di circa 80 chilometri (50 miglia), secondo quanto riportato dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) e dall’Istituto geologico statunitense (USGS).

Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Questo terremoto arriva a meno di una settimana dall’avvertimento lanciato dalla JMA riguardo a un aumento del rischio di terremoti di magnitudo elevata (8.0 o superiore) a seguito del sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la costa della prefettura di Iwate, nel nord del Giappone, lunedì scorso.

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