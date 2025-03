Terremoto in Myanmar, aiuti anche dalla Svizzera

Keystone-SDA

Swissaid ha stanziato 500'000 franchi quale sostegno urgente per il Myanmar, colpito ieri da un terremoto devastante. Helvetas ha da parte sua sbloccato 100'000 franchi. Anche la Confederazione offre il suo aiuto.

(Keystone-ATS) I fondi “saranno utilizzati per fornire beni di prima necessità a una popolazione indebolita e in stato di shock, come tende, kit da cucina, coperte e altri articoli non alimentari”, si legge in una nota odierna di Swissaid, organizzazione attiva nella regione da oltre trent’anni.

In un comunicato, Helvetas sottolinea da parte sua di essere sul posto e di fornire “i primi aiuti di emergenza con cibo e altri beni di prima necessità”. Le squadre si trovano nella regione più colpita dal terremoto, aggiunge l’organizzazione.

La Confederazione ha da parte sua offerto il suo aiuto per i soccorsi di emergenza, che coprono l’acqua, la salute, i ripari e la valutazione dei danni, ha dichiarato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) su X.