Terremoto magnitudo 5.5 a largo della Grecia, avvertito ad Atene

Keystone-SDA

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle ore 00.27 (le 23.27 di ieri in Svizzera) al largo dell'isola greca di Eubea, nel Mar Egeo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del Servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a meno di 15 km di profondità ed epicentro non lontano dalla città di Nea Styra.

Media locali riportano che il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ad Atene, lontana circa 45 chilometri dall’epicentro. Al momento non risultano danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

