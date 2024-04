Tesla richiama il Suv Cybertruck per difetto all’acceleratore

(Keystone-ATS) Tesla sta richiamando 3878 veicoli Cybertruck a causa di un difetto che può causare un’accelerazione involontaria del veicolo, aumentando il rischio di incidenti.

Il costruttore di veicoli elettrici ha notificato alla National Highway Traffic Safety Administration lo scorso 17 aprile che il pedale dell’acceleratore potrebbe rimanere incastrato, difetto che influisce su prestazioni e funzionamento, con “aumento del rischio di collisione”. Tesla ha detto di non essere al momento a conoscenza di incidenti o lesioni legate al malfunzionamento. La società sostituirà o rielaborerà l’acceleratore per risolvere il problema.

Durante la presentazione di Cybertruck lo scorso novembre, Elon Musk aveva detto: “Finalmente, il futuro assomiglierà al futuro!”. Problemi anche nella produzione del veicolo, messa a dura prova per la presenza di grandi piastre piane di acciaio inossidabile non piegato. Lo stesso Musk ha affermato che ci vorrà del tempo per aumentare la produzione, puntando al 2025 come anno in cui la raggiungerà le 250’000 unità all’anno.