The Black Keys annullano il concerto a Berna per malattia
La band americana The Black Keys ha annullato il concerto previsto per questa sera alla Festhalle di Berna. Casi di malattia in seno al gruppo musicale hanno portato a questa decisione.
(Keystone-ATS) L’annullamento è avvenuto stamane, ovvero il giorno stesso del concerto, ha indicato oggi l’organizzatore TAKK-AB Entertainment.
“Ci dispiace moltissimo di dover cancellare lo spettacolo di questa sera”, ha fatto sapere la band. Una malattia li ha colpiti nel bel mezzo del tour. I musicisti non sono in grado di offrire la performance che il pubblico merita, viene precisato. La band auspica di poter proseguire la tournée come previsto.
I biglietti per il concerto saranno rimborsati presso il punto vendita originale: le persone sono invitate a rivolgersi al proprio fornitore per ulteriori informazioni.