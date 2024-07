Threads, l’anti-X compie un anno e ha 175 milioni di utenti

(Keystone-ATS) Compie un anno Threads, l’app lanciata il 5 luglio 2023 da Mark Zuckerberg come la risposta a X, l’ex Twitter acquistato da Elon Musk. La rete sociale secondo i dati di Meta conta 175 milioni di utenti attivi mensili, 25 milioni in più rispetto ai dati di fine aprile.

Nel luglio del 2023, mentre molti utenti e inserzionisti disertavano Twitter, Threads ha avuto un inizio boom. In pochi giorni l’applicazione è stata scaricata più di 100 milioni di volte, in particolare grazie al collegamento con Instagram. In Europa il social è stato disponibile con qualche mese di ritardo, a dicembre, per rispettare la normativa europea.

“Threads conta ora più di 175 milioni di utenti attivi ogni mese. Che anno”, ha detto Zuckerberg, il capo di Meta, sulla piattaforma. Per diventare più grande di X di Musk “ci vorrà del tempo, ma lo considererò un fallimento se non ci arriviamo”, ha detto Adam Mosseri, il capo di Instagram e Threads al sito di notizie Platformer.

L’attività degli utenti su Threads resta il principale punto critico del social. “175 milioni sono una cifra importante, ma ciò non riflette necessariamente il numero di persone che aderiscono al servizio quotidianamente o il tempo che trascorrono”, dice Jasmine Enberg, analista di Emarketer. “Quando è stato lanciato Threads, X era in difficoltà, ma X ha resistito sorprendentemente bene – osserva Debra Aho Williamson analista di Sonata Insights – Le discussioni sportive e politiche sono ancora molto attive tra gli utenti”.