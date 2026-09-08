Traffico aereo svizzero cresce e con esso aumentano le emissioni

Keystone-SDA

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Nel 2025 il trasporto aereo in Svizzera ha superato per la prima volta i numeri registrati prima della crisi del Covid-19. Ma la ripresa ha portato con sé un aumento delle emissioni di CO2, mentre sono invece crollati gli incidenti e gli eventi gravi.

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(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2025 l’aviazione civile (traffico di linea e charter, unitamente all’aviazione generale, che opera con velivoli prevalentemente di piccole dimensioni) ha registrato complessivamente 1,4 milioni di movimenti aerei (decolli e atterraggi), il 5% in più rispetto al 2024 e il 3% in più nel confronto con il 2019, ultimo anno pre-pandemico. Il numero di passeggeri ha raggiunto 60,5 milioni, con progressioni rispettivamente del 4% e del 2%.

L’aviazione generale ha rappresentato circa il 68% dei movimenti aerei, mentre per quanto riguarda il flusso di viaggiatori ha dominato il traffico di linea e charter, con una quota del 99%. Gli scali hanno registrato andamenti differenziati: Zurigo ha segnato un +4%, portandosi a 32,5 milioni di passeggeri; Basilea-Mulhouse ha fatto segnare un balzo di oltre l’8%, arrivando a 9,6 milioni; Ginevra, invece, si è mantenuta sostanzialmente stabile a 17,7 milioni. La distanza complessivamente percorsa dai passeggeri è cresciuta di oltre il 6%, mentre il tasso medio di occupazione dei posti offerti è sceso dall’82% al 79%. Il calo più significativo si è registrato sulle rotte verso il Nordamerica e l’Asia.

Con la ripresa del traffico, è aumentato anche il consumo di carburante. Nel 2025 sono state rifornite in Svizzera circa 1,83 milioni di tonnellate di carburante per aerei, contro 1,77 milioni dell’anno precedente. Le emissioni di CO2 calcolate su questi dati sono salite di quasi il 3%, raggiungendo 5,74 milioni di tonnellate. In aumento anche le emissioni di ossidi di azoto.

Netto miglioramento, invece, sul fronte della sicurezza. Il numero di incidenti e gravi eventi che hanno coinvolto velivoli immatricolati in Svizzera è sceso da 23 a 10. Le persone decedute sono tre, contro le cinque dell’anno precedente, mentre i feriti gravi si sono ridotti da sette a cinque.