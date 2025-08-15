The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Trattato mondiale plastica: India e Uruguay, nessun consenso

Keystone-SDA

I 185 paesi riuniti a Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica non sono riusciti a "raggiungere un consenso", hanno reso noto stamani i delegati di India e Uruguay.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Presentato nella notte, il nuovo testo di compromesso conteneva ancora più di un centinaio di punti da chiarire, dopo dieci giorni di intense trattative, ed i capi delle delegazioni riuniti in sessione informale non hanno trovato un accordo.

La “delusione” della Svizzera

Stamani, davanti alle delegazioni degli altri Stati, il capo negoziatore elvetico Felix Wertli ha espresso “delusione” e chiesto una “pausa” per riflettere sul seguito dei negoziati.

“È un momento difficile”, ha ammesso il capo della divisione affari internazionali dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). “Non è stato per mancanza di impegno”, ha aggiunto, mentre molti paesi hanno criticato il presidente dei negoziati Luis Vayas Valdivieso.

“Abbiamo ottenuto progressi”, ha affermato l’ambasciatore. “Ma mancavano i passi significativi necessari” per un trattato che potesse contrastare l’inquinamento da plastica.

Nonostante il fallimento, “i nostri sforzi non possono fermarsi”, ha sottolineato Wertli. Tuttavia, dopo tre anni di negoziati in diverse riunioni, ora è necessaria “una pausa” per decidere il futuro approccio.

Il consigliere federale Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell’ambiente (DATEC), è venuto in aiuto alla delegazione svizzera mercoledì sera e ieri per cercare di raggiungere un accordo. Ha moltiplicato gli incontri con i suoi omologhi a Ginevra e partecipato a riunioni in piccoli gruppi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
3 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR