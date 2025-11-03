Treno deraglia nel nord dell’Inghilterra, 4 feriti lievi

Keystone-SDA

Un treno in viaggio da Glasgow a Londra è deragliato questa mattina nei pressi di Shap, in Cumbria, in Inghilterra. Quattro persone hanno riportato ferite lievi. Tutti i passeggeri a bordo sono stati evacuati dal convoglio e ospitati in un vicino hotel.

(Keystone-ATS) Il servizio di soccorso ha valutato in tutto 87 persone a bordo del treno, sottolineando che nessuno di loro ha richiesto cure ospedaliere. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci potrebbe essere uno smottamento di terra e detriti che si sono riversati sui binari causando il deragliamento.

“La parte anteriore del convoglio è uscita dai binari ma è rimasta in posizione verticale”, ha dichiarato un portavoce della British Transport Police. Dalle prime immagini si vede la parte frontale del treno molto danneggiata. Sul posto erano arrivate diverse ambulanze ma non risulta che nessuno sia stato soccorso.

Il convoglio deragliato a Shap era il servizio partito alle 4:28 da Glasgow, come ha affermato la compagnia ferroviaria Avanti West Coast. La ministra dei Trasporti, Heidi Alexander, ha detto di essere in contatto con le autorità locali e la compagnia.

Il fatto è avvenuto a pochi giorni dall’insensato attacco all’arma bianca che ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del nord, e la stazione di King’s Cross a Londra, in cui sono rimaste ferite 11 persone.

I servizi ferroviari lungo le tratte occidentali dell’isola hanno subito un ulteriore stop dopo il deragliamento di oggi: i disagi sono destinati a durare giorni.

Nel Cumbria era avvenuto un grave incidente ferroviario nel 2007, col deragliamento di un treno Virgin che viaggiava a 150 chilometri orari: in quel caso c’era stata una vittima e oltre 100 feriti.