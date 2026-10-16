Trovate telecamere in docce femminili nave militare australiana

Keystone-SDA

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Il Dipartimento della Difesa australiano ha avviato un'indagine dopo la scoperta di un congegno di registrazione video nelle docce femminili di una nave della Marina.

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(Keystone-ATS) L’apparecchiatura è stata trovata domenica in una nave attraccata a Cairns, dopo la denuncia di un informatore. “Il mittente ha riferito che telecamere nascoste sono state trovate di recente nelle docce femminili della nave HMAS Leeuwin”, ha detto in parlamento la senatrice indipendente Jacqui Lambie. “Mi è stato anche detto che questo è avvenuto di recente e che ha impedito alla nave di salpare mentre sono in corso le indagini. Ancora più disturbante, è la notizia che le riprese di queste telecamere possono essere state caricate online prima di essere scoperte. La maggiore preoccupazione è che simili congegni possano essere installati in altre navi della Marina”.

La senatrice ha riportato l’incidente mentre promuove in parlamento una proposta di legge per stabilire una “Sexual Assault Prevention, Intervention and Response Commission” come ente statutario per trattare quelle che chiama “questioni sistemiche riguardanti comportamenti sessuali scorretti nelle Forze di Difesa”.

L’incidente è stato riportato alla Joint Military Police Unit, e il Dipartimento della Difesa riferisce di operare sulla questione in collaborazione con autorità civili. “La Difesa considera questo incidente con la massima serietà e non tollera comportamenti inaccettabili in qualsiasi forma”, prosegue la dichiarazione.

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