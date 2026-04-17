Trump, Iran ha accettato di sospendere programma sul nucleare

Keystone-SDA

L'Iran ha accettato di sospendere il proprio programma nucleare a tempo indeterminato e non riceverà alcun fondo congelato dagli Stati Uniti.

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(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Bloomberg, sottolineando che l’accordo per mettere fine alla guerra è quasi completo.

“Molti dei punti sono stati definiti. Procederà piuttosto rapidamente”, ha osservato il presidente negando che la moratoria sul programma nucleare iraniano scadrà dopo 20 anni. Alla domanda se il programma si fermerà completamente, Trump ha risposto: “Niente anni, illimitato”.

Trump ha poi aggiunto in un’intervista a Cbs, che Teheran lavorerà con gli Stati Uniti per rimuovere l’uranio arricchito dal paese. “I nostri insieme agli iraniani lavoreranno fianco a fianco per recuperarlo. Poi lo porteremo negli Stati Uniti”, ha osservato spiegando che non saranno necessari “boots on the ground” (in ambito militare significa schierare truppe in una zona).

Non tadata ad arrivare la smentita da Teheran: il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che il suo uranio arricchito non verrà trasferito altrove: “L’opzione di trasferire all’estero l’uranio arricchito dell’Iran è inaccettabile”, ha puntualizzato ai media iraniani il portavoce del ministero.