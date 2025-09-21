The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump, presto non consentiremo a Ue acquisto petrolio russo

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?”, ha detto il presidente. “Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo”, ha aggiunto Trump.

Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

