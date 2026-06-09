The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Trump accolto da pesanti fischi al Madison Square Garden

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il tycoon si apprestava ad assistere alla gara-3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs.

I fischi sono finiti quando l’immagine di Trump, ripreso durante il saluto militare, è sparito dal maxischermo.

Secondo il resoconto del pool dei media al seguito della Casa Bianca e le foto diffuse, il tycoon era in compagnia, nella sua suite, di un gruppo di stretti collaboratori tra cui Dan Scavino, numero due dello staff, il proprietario dei Knicks e uno dei finanziatori della sua compagna elettorale James Dolan, il segretario agli Interni Doug Burgum, il segretario ai Trasporti Sean Duffy e la nipote del presidente, Kai Trump.

I New York Knicks hanno giocato avanti a una platea di celebrità: oltre al presidente Trump e al sindaco Zohran Mamdani, erano presenti Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan, Tina Fey, DJ Khaled, Derek Jeter, Eli Manning e Larry David.

Le immagini diffuse durante il prepartita mostravano che Chalamet, Stiller, Lee e Morgan erano tornati ai loro abituali posti del Celebrity Row, diventato uno dei simboli di questa cavalcata dei Knicks verso il titolo.

L’incontro è finito con una vittoria degli Spurs per 115 a 111. La serie si trova sul 2 a 1 per i Knicks.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR