Trump deluso da Putin, ridotta scadenza per tregua

Keystone-SDA

"Sono deluso da Putin". Lo ha detto Donald Trump nell'incontro col premier Keir Starmer avvertendo di aver fissato una nuova scadenza per la Russia di circa 10-12 giorni da oggi per una soluzione del conflitto ucraino.

2 minuti

(Keystone-ATS) Trump ha ripetuto di aver creduto “più volte” nel recente passato di poter essere vicino a “una soluzione” per mettere fine alla guerra in Ucraina. “E poi Putin prende e lancia missili contro città come Kiev, facendo molti morti in una casa di riposo o dove sia”.

Di qui la delusione verso il presidente russo e la sua decisione di “ridurre i 50 giorni che gli ho dato” per accettare un cessate il fuoco – pena nuove sanzioni e la minaccia di dazi del 100% contro Mosca – “a un numero inferiore. Anche perché credo di sapere già la risposta”.

Interpellato sulle affermazioni con cui il governo Netanyahu ha negato una carestia nella Striscia di Gaza, Trump ha risposto: “Non so, basandomi sulle immagini della televisione quei bambini sembrano molto affamati”. Ha quindi aggiunto che ora gli Usa “stanno mandando molto denaro, e altre nazioni stanno incrementando gli aiuti”.

Il presidente americano, alla domanda se Israele stesse facendo abbastanza per prevenire le vittime civili, ha poi replicato: “Non credo che nessuno stia facendo nulla di grande laggiù, l’intero posto è un macello. Ora servono cibo e sicurezza”. Per questo, stando a Trump, “stiamo per organizzare centri di distribuzione alimentare” a Gaza”.

Nel contempo il presidente americano ha ribadito che gli ostaggi nelle mani di Hamas, essendosi ridotti a suo dire a circa 20, “non vengono rilasciati” perché sono gli ultimi “scudi umani” per i miliziani e che “qualcosa di diverso deve essere fatto”.

A Gaza, gli ha fatto eco Starmer, “la crisi umanitaria c’è” ed è “una catastrofe assoluta”. “Nessuno vuole vedere scene del genere, la gente in Gran Bretagna è indignata, serve un cessate il fuoco e noi ringraziamo il presidente per la sua leadership in questa direzione”, ha aggiunto, non senza evocare anche la necessità che Hamas “liberi gli ostaggi” israeliani superstiti.

