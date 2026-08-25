Trump pronto a revocare 200mila visti richiedenti asilo

Keystone-SDA

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L'amministrazione di Donald Trump si appresta a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno attualmente richiedendo l'asilo.

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(Keystone-ATS) Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia degli Usa e andrebbe probabilmente incontro a contestazioni legali. Secondo quanto riferito dall’Associated Press sul proprio sito, e ripreso da vari media Usa, il dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei cosiddetti visti B1 e B2, rilasciati tra il 2016 e il 2026, ai titolari che hanno chiesto o stanno chiedendo asilo.

Secondo l’Associated Press, la revoca dei visti non comporterebbe necessariamente un’espulsione immediata. La maggior parte delle persone con pratiche di richiesta d’asilo in corso subirebbe una riclassificazione della propria posizione, perdendo però lo status di viaggiatore per affari o turista.

All’inizio del mese, il Dipartimento di Stato ha reso noto di aver revocato oltre 175.000 visti a cittadini stranieri dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il presidente ha fatto della stretta sull’immigrazione uno dei suoi cavalli di battaglia in nome della “sicurezza nazionale” ma per le organizzazioni umanitarie il giro di vite ha violato la libertà di espressione e il diritto al giusto processo, creando un clima di terrore in particolare per le minoranze etniche.