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Trump pubblica immagine con bandiera Usa su Messico e Canada

Keystone-SDA

Donald Trump pubblica un'immagine con la bandiera americana che copre il Canada, il Messico, i Caraibi inclusa Cuba, l'Islanda e la Groenlandia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’immagine rientra nella raffica di post sul suo social Truth, dove ha più volte rivendicato l’idea di cambiare il nome del New Mexico in New America e ha attaccato l’Iran, postando una foto con navi della Marina di Teheran in fondo al mare.

In risposta la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha difeso l’indipendenza del proprio Paese. L’immagine ha generato ampie polemiche a causa del suo forte simbolismo territoriale.

“Nel mese della patria riaffermiamo che il Messico non è né sarà colonia o protettorato di alcun Paese straniero. Siamo orgogliosamente un Paese libero, indipendente e sovrano”, ha scritto la mandataria sui social network. L’esecutivo ha sottolineato che i legami bilaterali devono fondarsi sul rispetto e sulla cooperazione, allontanando qualsiasi forma di subordinazione.

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