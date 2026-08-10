Trump riceve Blanche per giuramento da ministro della Giustizia

Keystone-SDA

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Il presidente americano Donald Trump riceverà oggi alle 14 ora locale, le 20 in Svizzera, Todd Blanche per la cerimonia di giuramento ufficiale nello Studio Ovale.

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(Keystone-ATS) Lo comunica la Casa Bianca nel programma quotidiano del presidente. Al momento l’evento è chiuso alla stampa.

Blanche, ex avvocato di Trump, è diventato ufficialmente il nuovo ministro della Giustizia americana.

Dopo un lungo braccio di ferro tra i senatori repubblicani, Blanche è stato confermato “attorney general” per un solo voto durante l’ultima giornata utile prima della chiusura di Capitol Hil per agosto.

Intanto, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha un problema di immagine e gli attacchi di stanno peggiorando la situazione: il suo gradimento è in picchiata, secondo un sondaggio Gallup, testando i minimi storici del 33%, anche a causa di decisioni che dividono l’opinione pubblica e di controversie di natura etica.

La percezione negativa desta preoccupazione mentre il Paese si avvicina alle elezioni di metà mandato in cui la Corte svolge un ruolo centrale, dovendo affrontare questo periodo con la maggioranza degli americani convinta che i giudici tendano ad agire per ragioni politiche anziché giuridiche. E’ una dinamica che gli esperti di entrambi gli schieramenti, repubblicani e democratici, considerano malsana, se non pericolosa.

Le invettive del presidente americano in seguito a sconfitte giudiziarie hanno alimentato un calo di consensi tra i repubblicani, malgrado il forte orientamento conservatore di una Corte che annovera tre giudici nominati proprio da Trump.