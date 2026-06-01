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Trump vuole un maxi comizio Maga per i 250 anni dell’America

Keystone-SDA

Donald Trump aleggia l'idea di un maxi comizio Maga per celebrare i 250 anni dell'America dopo che molti artisti si sono tirati indietro dai concerti organizzati per la festività. Immediate le polemiche.

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(Keystone-ATS) Molti temono che i festeggiamenti si traducano in uno show del presidente, che si è scagliato contro le cancellazioni degli artisti: “Sono di terza categoria che nessuno vuole sentire e che non fanno altro che lamentarsi”.

“L’attrazione numero uno al mondo sono io”, ha aggiunto Trump.

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